Roma: come ha giocato Spinazzola contro il Genoa

Rimasto a sorpresa a Roma, Spinazzola ha giocato da titolare nella trasferta di Genova. Per quanto sulla carta fosse un 4231, sul terreno di gioco i giallorossi si sono disposti con qualcosa di diverso. Si è visto un evidente 3241 in fase di possesso.

Un 1°tempo ottimo per la Roma, che occupava il campo in ampiezza con Under a destra e #Spinazzola a sinistra, tenendo #Santon basso a costruire vicino a Mancini e Smalling

Kluivert qui è posizionato nello spazio di mezzo destro, ma in realtà ha giocato dall'altro lato #GenoaRoma pic.twitter.com/wKgQdOFPgU

— Benedetto Greco (@grecben) January 20, 2020