Roma, completata la due diligence di Friedkin: il passaggio entro due settimne

Dan Friedkin avrebbe completato la due diligence sulla Roma e sarebbe quindi pronto al passaggio di consegne con Pallotta

Dan Friedkin è pronto a diventare il nuovo presidente della Roma. Come riporta Sky Sport, è terminata la due diligence sul club giallorosso di Dan Friedkin. La procedura, fondamentale per il passaggio di consegne tra Pallotta e il prossimo presidente, si è conclusa senza problematiche, specie per quanto riguarda la parte legale e si va verso il via libera circa il passaggio societario.

Da oggi si procederà alla stesura di contratti e quindi, a metà febbraio, è atteso il closing e il passaggio ufficiale delle quote di consegne tra Pallotta e Friedkin.