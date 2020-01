Roma, Coppa Italia con esperimenti. Fonseca e la difesa a tre

Roma, esperimenti in Coppa Italia per Paulo Fonseca. Il portoghese schiera i giallorossi con una difesa a tre: Cristante in mezzo ai centrali

Un giovedì di Coppa Italia utile a Paulo Fonseca per sperimentare, oltre che ovviamente per cercare la vittoria a Parma e il passaggio del turno. Il tecnico portoghese ha schierato la sua Roma con un’inedita difesa a tre.

Schieramento già provato la settimana scorsa e poi riposto nel cassetto in vista della Juve, match in cui l’allenatore ha preferito rimanere sul classico. Nella gara del Tardini, è Cristante a giocare scalato in mezzo a Mancini e Smalling, con Florenzi e Kolarov ben alti sulla linea dei centrocampisti.