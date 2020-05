Roma Cristante, Fonseca non vuole farlo partire: il giocatore non dovrà essere inserito in nessuna trattativa

Mister Fonseca non vuole far partire Bryan Cristante. La conferma – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – arriva proprio dall’allenatore portoghese della Roma: il centrocampista è fondamentale sia fuori che dentro il campo.

Se possibile – si legge – si eviterà di inserirlo in scambi per fare delle plusvalenze. Al momento è uno dei leader di questo spogliatoio e Fonseca non ha nessun interesse a cederlo.