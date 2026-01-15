Roma, dialoghi riaperti per il rinnovo di quel giallorosso: sullo sfondo resta un’ipotesi clamorosa

Calciomercato Roma: avanti con la trattativa per Celik, ma l’ipotesi dell’addio a zero non è esclusa. Le ultimissime

Il futuro di Zeki Çelik resta uno dei temi più caldi in casa Roma, anche perché la sua situazione contrattuale potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato del club. Il terzino turco è infatti a pochi mesi dalla scadenza dell’attuale accordo, elemento che tiene alta l’attenzione della dirigenza giallorossa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, la Roma ha riaperto i contatti con l’entourage del classe 1997 per provare a trovare un’intesa sul rinnovo. Al momento, però, non è stato raggiunto alcun accordo e lo scenario di un addio a parametro zero il 30 giugno rimane un’ipotesi concreta. La società dovrà quindi muoversi rapidamente per evitare di perdere il giocatore senza alcun ritorno economico o, in alternativa, definire il suo ruolo nel progetto tecnico.

In questa stagione Çelik ha totalizzato 25 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a referto un gol e tre assist per un totale di 1.983 minuti giocati. Numeri che testimoniano la sua continuità d’impiego, ma che non bastano a sciogliere i dubbi sul suo futuro in giallorosso

