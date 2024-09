Roma, dimissioni della CEO Lina Souloukou: il comunicato

Roma, arrivano le dimissioni della CEO Lina Souloukou dopo le proteste di questi giorni in seguito all’esonero di De Rossi: il comunicato

Clamoroso in casa Roma: dopo le contestazioni degli ultimi giorni dopo l’esonero di Daniele De Rossi, la CEO Lina Souloukou, considerata dalla piazza la vera colpevole dell’addio del tecnico – e che in questi giorni ha dovuto girare scortata – si è dimessa. Di seguito il comunicato della società.

«L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni.

Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale».