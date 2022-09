Fenomeno Dybala, soltanto Batistuta meglio di lui dopo 8 partite

La Roma si gode il talento di Paulo Dybala, l’argentino è il miglior marcatore dei giallorossi dopo 8 partita, meglio di lui soltanto Batistuta

Con le sue quattro reti segnate sta trascinando la Roma in campionato e Europa League. Nessuno come lui negli ultimi anni, ma soltanto Batigol ha fatto meglio della Joya in giallorosso, quando in 8 partite segnò ben 9 reti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.