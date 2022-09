Roma Atalanta: i precedenti allo Stadio Olimpico – VIDEO

Sfida di vertice nella settima giornata di Serie A: Roma e Atalanta si affrontano allo Stadio Olimpico per giocarsi la vetta della classifica

Match di vertice all’Olimpico: la Roma ha 13 punti, l’Atalanta 1 in più e condivide il

primato in classifica con Napoli e Milan.

L’Atalanta è stata la prima e unica squadra finora ad avere la testa della classifica in

posizione solitaria per una sola giornata ma ha pareggiato 1-1 nel derby lombardo con la Cremonese: il gol del vantaggio di Demiral non è bastato.

I giallorossi sono reduci dal 2-1 sull’Empoli. Migliore in campo Paulo Dybala,

autore di uno splendido gol dalla distanza.