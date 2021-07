Roma, Mourinho e il segnale per Dzeko: per lui la fascia da capitano

Jose Mourinho ha deciso di affidare la fascia da capitano a Edin Dzeko: ecco la mossa del tecnico portoghese

Sei mesi fa Paulo Fonseca toglieva la fascia da capitano a Edin Dzeko con le voci, ormai consuete, di un possibile addio del bosniaco alla Roma. Dzeko è poi rimasto, ritrovando anche il posto da titolare con Fonseca rimpiazzato da Mourinho.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri Dzeko ha indossato la fascia da capitano nell’amichevole contro la Ternana: segnale forte che spezza il momento di gelo e in un certo senso blinda il bosniaco, in attesa di Pellegrini.