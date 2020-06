Edin Dzeko ha commentato la vittoria conquistata dalla Roma contro la Sampdoria: le parole dell’attaccante

Edin Dzeko, attaccante della Roma e autore della doppietta vincente, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo contro la Sampdoria.

«Mi ero dimenticato come si facessero due gol in una partita. Sapevamo che l’Atalanta avesse ripreso forte, noi dobbiamo cercare di vincerle tutte ed essere pronti in caso di un loro passo falso».