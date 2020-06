Roma, Dzeko: nessuno segna più gol di testa

Se la Roma ricorre tanto al cross è perché dispone di un saltatore come Dzeko. Nessuno in Serie A effettua più gol di testa

La Roma di Fonseca cura in modo maniacale l’uscita del pallone, con un palleggio arretrato tanto elaborato quanto organizzato. Nonostante ciò, i giallorossi non rinunciano a sfruttare le doti aeree di Dzeko. Lanciano su di lui quando è possibile e ricorrono spesso al cross.

Non a caso, il bosniaco è il giocatore che in Serie A ha segnato più gol di testa fin qui, ben 5. La rifinitura della Roma si affida spesso al cross proprio perché sanno di avere un calciatore come Dzeko pronto a staccare.