Roma, Dzeko contro un utente su Reddit: «Il mio nome è Edin!» – FOTO

Dzeko si è messo a disposizione degli utenti di Reddit per rispondere ad alcune domande, ma una non gli è andata proprio a genio

Proprio in questo momento Edin Dzeko sta rispondendo ai tifosi su Reddit, noto social network a cui tutti possono accedere e rispondere su svariati temi. L’attaccante della Roma è stato protagonista di una risposta piccata nei confronti di un utente: quest’ultimo, infatti, prima sbaglia a scrivere il nome della punta giallorossa, poi rivolge una domanda che Dzeko sembra non apprezzare. Gli viene infatti chiesto se sia giusto puntare su di lui nel gioco Uefa Champions League Fantasy e la risposta del bosniaco non si fa attendere: «Prima di tutto, il mio nome è Edin! Poi dovresti sapere che sono il capocannoniere in questo momento, chi altro dovresti scegliere?».