Roma, El Shaarawy is on fire! Gran doppietta in allenamento – VIDEO

L’esterno della Roma Stephan El Shaarawy si è reso protagonista di due grandi reti nell’allenamento dei giallorossi.

Stephan El Shaarawy continua a vivere un momento di forma straordinario alla Roma di Eusebio Di Francesco. Vicino alla cessione in estate, l’esterno è rimasto nella Capitale e ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno. Prestazioni importanti hanno fatto di lui l’esterno migliore dei giallorossi, nonostante i vari Under, Kluivert e Perotti. Nove gol con sette assist l’anno scorso, quest’anno è già a cinque reti e due passaggi decisivi. Per sottolineare ancora di più il suo splendido stato, un video pubblicato dal canale Instagram della Roma mostra due grandi gol in allenamento. El Shaarawy non lascia scampo al portiere per ben due volte, la prima grazie ad una pregevole serpentina.