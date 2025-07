Roma, ecco Evan Ferguson: chi è il nuovo numero nove alla corte di Gasperini

Roma, sempre più vicino l’arrivo di Evan Ferguson: accordo raggiunto tra i giallorossi e il Brighton per l’attaccante irlandese

La Roma si prepara a piazzare un colpo a sorpresa sul mercato, regalando a Gian Piero Gasperini un attaccante giovane e di prospettiva: Evan Ferguson. L’accordo tra il club giallorosso e il Brighton è ormai definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, e il giocatore ha già dato il proprio ok al trasferimento nella Capitale. Un’operazione in pieno stile Roma: investimento a basso rischio su un talento che, se rilanciato, potrebbe rappresentare una risorsa di enorme valore tecnico ed economico.

Classe 2004, Evan Ferguson è nato in Irlanda il 19 ottobre e ha già accumulato una discreta esperienza internazionale: con la Nazionale maggiore conta 22 presenze e 5 gol. Si tratta di una prima punta pura, fisicamente strutturata (1,88 m), con ottima capacità di attaccare l’area e dialogare con i compagni. Un profilo che nel sistema di gioco giallorosso andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dovbyk, con caratteristiche perfettamente complementari.

Ferguson si è formato tra St. Kevin’s Boys e Bohemians, prima di dire no a Chelsea e Liverpool e accasarsi al Brighton nel 2021. Con i Seagulls ha collezionato 73 presenze e 17 gol, vivendo una prima fase di grande crescita, frenata però nel 2023 da un grave infortunio al legamento crociato. In seguito è stato girato in prestito al West Ham, dove però non è riuscito a lasciare il segno in sei mesi.

Il suo nome è salito alla ribalta soprattutto grazie a Roberto De Zerbi, che lo ha lanciato in Premier League e gli ha concesso fiducia in momenti chiave, come nella memorabile tripletta rifilata al Newcastle nel settembre 2023. Una prestazione che gli è valsa paragoni importanti, da Van Basten a Robbie Keane.

Alla Roma Ferguson arriverà con un ingaggio da 1,8 milioni netti, interamente coperto dal club giallorosso per la prossima stagione. Il Brighton lo ha blindato fino al 2029, ma il diritto di riscatto lascia aperta la porta a una permanenza definitiva. Gasp, intanto, sorride: il nuovo 9 è in arrivo.