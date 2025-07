Roma, quasi fatta per Ferguson: accordo raggiunto con il Brighton per l’attaccante irlandese

Roma, accordo raggiunto con il Brighton per Evan Ferguson: sarà il giovane irlandese il rinforzo per Gian Piero Gasperini

La Roma è pronta a piazzare un colpo a sorpresa per il proprio reparto offensivo: tutto fatto per l’arrivo di Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton, destinato a vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione. L’accordo con il club inglese è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma si farà carico dell’ingaggio del giocatore, pari a 1,8 milioni netti. Come riportato da Fabrizio Romano a meno di intoppi dell’ultimo momento, sarà lui il nuovo numero 9 a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Ferguson, classe 2004, è considerato da tempo uno dei prospetti più interessanti del calcio britannico. Nato il 19 ottobre a Bettystown, in Irlanda, ha già collezionato 22 presenze e 5 reti con la maglia della Nazionale maggiore. Centravanti fisico (1,88 metri), destro naturale, è stato spesso paragonato – con le dovute proporzioni – a mostri sacri del ruolo come Van Basten e Robbie Keane, per la sua capacità di abbinare forza, tecnica e senso del gol.

Cresciuto tra le fila del St. Kevin’s Boys e poi del Bohemians, Ferguson ha attirato presto l’attenzione dei grandi club. Dopo aver rifiutato le offerte di Chelsea e Liverpool, nel 2021 ha scelto il Brighton per continuare la sua crescita. Con i Seagulls ha messo insieme 73 presenze e 17 gol complessivi in tre stagioni, vivendo anche un momento d’oro sotto la guida di Roberto De Zerbi. Celebre, in particolare, la tripletta rifilata al Newcastle a settembre 2023, uno dei punti più alti della sua carriera.

Purtroppo, poco dopo, una rottura del legamento crociato ne ha frenato l’ascesa. Tornato in campo nel gennaio scorso, è stato girato in prestito al West Ham, dove ha però faticato a ritrovare ritmo e incisività: 8 presenze e nessun gol.

Ora la Roma gli offre una nuova chance, con Gasperini pronto a scommettere sul suo rilancio. Ferguson avrà l’opportunità di inserirsi come alternativa – o complemento – ad Artem Dovbyk nel cuore dell’attacco. Giovane, affamato e desideroso di riscatto, può rappresentare un innesto prezioso nel progetto giallorosso.