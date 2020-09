Roma, Fienga: «Stiamo lavorando per costruire un progetto stabile»

Il CEO della Roma Guido Fienga ha parlato nel corso di una conferenza stampa

Guido Fienga, CEO della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione nuovo Premium Partner Tiscal ha parlato del futuro del club giallorosso.

PROGETTO – «Stiamo lavorando con la massima serietà per costruire un progetto stabile che si migliori anno dopo anno. Se ogni stagione facciamo un po’ meglio di quella precedente allora i risultati arriveranno. Ci vuole serietà nelle strategie e non mettere ogni volta tutto in discussione, ma correggere dove si sbaglia».

SPONSOR TECNICO – «Stiamo lavorando e analizzando tutte le possibilità. Sicuramente rispetto a quando era stato chiuso il primo accordo con Nike la Roma ora è un brand di diffusione internazionale. Sicuramente creeremo un valore maggiore rispetto al precedente».