Roma, Florenzi verso la conferma. Le ultime sulla formazione di Fonseca

Roma, Florenzi viaggia verso il secondo impiego consecutivo dal primo minuto in campionato. Le ultime sugli 11 di Fonseca

Alessandro Florenzi dovrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto nella gara di stasera tra la Fiorentina e la Roma. Dopo diversi mesi, quindi, si profila la seconda partita di fila da titolare per il numero 24 che farà parte della difesa a quattro che dovrà fermare le avanzate della squadra di Montella.

Fonseca, intanto, studia le altre mosse anti viola. Tutto sta nell’impiego di Smalling: il difensore inglese si è allenato negli ultimi due giorni per cui l’impiego non dovrebbe essere in dubbio. A centrocampo confermatissimi Veretout e Diawara, così come Dzeko in avanti. Zaniolo e Pellegrini inamovibili, Perotti si guadagna la conferma dopo le ultime buone uscite.