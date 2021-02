Roma, Fonseca: «È mancata la giocata. Dzeko? Nessuno è titolare»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «È stata una partita difficile. Il Benevento si è difeso bene e noi non siamo stati in grado di concretizzare sotto porta. Penso che i miei calciatori abbiano capito gli errori».

DZEKO – «Ho messo Dzeko per avere più uomini in area, ma sulle fasce siamo stati lenti e imprecisi. Lui ha giocato bene a Braga, oggi ha giocato Borja Mayoral. Non c’è un titolare, in nessun reparto».

STANCHEZZA – «Non è una questione fisica. La squadra ha giocato sempre con intensità. Sono mancati i tiri e alcune iniziative individuali. Possiamo fare meglio».