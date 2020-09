Roma, Fonseca già a rischio? I Friedkin vogliono Allegri

La partita contro la Juve potrebbe essere già decisiva per Paulo Fonseca: i Friedkin stanno pensando ad Allegri

Il Corriere dello Sport è sicuro: Allegri apre alla Roma. L’ex tecnico della Juve non ne può più di stare fuori e vuole ritrovare una panchina, possibilmente in Serie A. Per questo motivo Allegri sarebbe disposto ad ascoltare i Friedkin (che nutrono forti dubbi su Fonseca) e il progetto che hanno in mente per la Roma. Per l’allenatore livornese l’importante è aprire un ciclo vincente, per questo si “accontenterebbe” di meno dei 10 milioni d’ingaggio richiesti a Psg e Inter.

Se la Roma decidesse di cambiare allenatore, il primo nome sarebbe sicuramente quello di Max. Fonseca, dall’altro canto, sente che la fiducia della squadra e dalla società sta venendo meno. Teme che la sua avventura giallorossa sia al capolinea: i dirigenti aspetteranno le prossime partite per prendere una decisione ma una sconfitta pesante contro la Juve potrebbe far precipitare la situazione.