Roma, Fonseca: «Raggiunto il primo obiettivo della stagione»

Roma, Paulo Fonseca commenta il passaggio del turno contro il Gent: ecco le parole del tecnico dopo la gara di Europa League

Paulo Fonseca parla dopo il passaggio agli ottavi di Europa League ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«Abbiamo raggiunto il primo obiettivo in un partita difficile. Era una partita difficile, con il campo pesante, il loro gioco era lungo e ci obbligava ad abbassarci. Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni momenti difensivi, possiamo essere una squadra più corta. Ma la squadra aveva paura delle palle lunghe e rimaneva lunga. Possiamo fare meglio, abbiamo avuto spazio per uscire in contropiede con più qualità. La squadra però ha sentito la condizione della partita e ha avuto un grande atteggiamento: tutti insieme ad attaccare e a correre. È stato importante questo, ma nel primo tempo dovevamo fare meglio. Offensivamente dobbiamo fare i contropiedi con un’altra qualità».