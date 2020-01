Roma, Fonseca: «Juve? Giocheremo per vincere. Kalinic il migliore»

Roma, Fonseca commenta il successo contro il Parma: «Giocato per vincere, faremo lo stesso con la Juve. Kalinic il migliore»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria convincente dei suoi ragazzi contro il Parma, in Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del portoghese:

«Abbiamo giocato per vincere e per fare la partita con la Juventus. Sarà una partita molto difficile, giocheremo a casa della Juve ma dobbiamo giocare come sempre per vincere. Mi è piaciuto quasi tutto, la squadra si è mossa bene difensivamente. Anche in attacco abbiamo avuto occasioni per fare gol in 2-3 situazioni. Kalinic? Il migliore. Politano? Fino a quando non è ufficiale non parlo dei giocatori che non sono della squadra».