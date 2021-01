Roma, Fonseca: «Mi piace il coraggio di Villar» – VIDEO

Gonzalo Villar ha conquistato il cuore di Paulo Fonseca. Lo ha confermato il tecnico della Roma dopo la sua prestazione contro l’Inter

«Ha fatto una buona partita, è in un buon momento ma deve pensare che può migliorare. Ha sempre spazio per migliorare, mi piace il coraggio di un giocatore che arriva dalla Serie B spagnola e vuole sempre il pallone per fare giocare la squadra. Questo per me è molto importante».