Roma, Fonseca sorride: Smalling torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Paulo Fonseca e la Roma: Chris Smalling è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato per il match contro l’Inter

Dopo un periodo difficile sembra essere tornato il sereno in casa Roma. Merito delle tre vittorie consecutive e della ritrovata fiducia nella squadra. Ma le notizie positive non finiscono qui per Fonseca.

In vista della gara con l’Inter l’altra buona notizia è il ritorno in gruppo di Chris Smalling. Il difensore inglese, dopo dodici giorni di stop per il problema muscolare all’adduttore destro accusato nella gara contro il Napoli questo pomeriggio sarà convocato per la gara di domenica sera contro l’Inter.