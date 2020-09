L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato del futuro di Edin Dzeko

In casa Roma è ancora in ballo il destino di Edin Dzeko. La trattativa per Milik va avanti e quindi l’addio del bosniaco potrebbe essere vicino. A parlare dell’attaccante giallorosso è stato l’allenatore Paulo Fonseca in conferenza stampa.

«Dzeko è qui con noi, domani sarà della partita, non ha senso parlare di questo cambio. Dzeko è con noi».