Roma, freccia di Rosella Sensi a Pallotta: «Non ha vinto nulla…»

In una intervista a Il Messaggero, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato l’arrivo in giallorosso di Friedkin pungendo anche James Pallotta.

«Friedkin ha garantito la propria presenza e questo farà la differenza. Preferisce seguire la squadra dal vivo, da imprenditore ne capisce l’importanza. Pallotta? Non mi sarei mai aspettata di passare nove anni senza vedere la Roma vincere niente ma ora non dobbiamo mettere fretta al texano che dovrà ricostruire. Dovremo avere pazienza».