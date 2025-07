Roma, oggi giallorossi in campo per l’amichevole contro il Kaiserslautern: i convocati di Gasperini, un assente di ‘lusso’

In vista della sfida amichevole prevista per questa sera, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00, l’AS Roma ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte all’incontro contro il Kaiserslautern, club tedesco militante nella 2. Bundesliga. Il match, programmato allo Stadio Olimpico, rappresenta un importante banco di prova per testare la condizione atletica della squadra durante la fase di preparazione estiva.

Alla guida dei giallorossi c’è Gian Piero Gasperini, esperto tecnico che ha recentemente assunto la guida della Roma dopo un lungo e brillante percorso all’Atalanta. Gasperini, noto per il suo calcio aggressivo e la valorizzazione dei giovani, punta a imprimere fin da subito la sua impronta tattica sul gruppo capitolino.

Il tecnico ha selezionato un gruppo eterogeneo, composto da giocatori di esperienza e giovani promettenti. Fra i convocati figurano il capitano Lorenzo Pellegrini, centrocampista offensivo con ottima visione di gioco e leadership consolidata, ma non c’è Paulo Dybala, attaccante argentino dal grande talento, già protagonista la scorsa stagione con gol decisivi e assist illuminanti.

Dal punto di vista tecnico-tattico, Gasperini potrebbe proporre il suo consueto 3-4-3, con ampio coinvolgimento degli esterni e pressing alto. L’amichevole servirà per valutare gli equilibri del gruppo e monitorare la condizione fisica dei singoli in vista degli impegni ufficiali.

L’attesa dei tifosi è alta: molti seguiranno il match per osservare l’evoluzione della squadra sotto la nuova guida. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale dell’AS Roma, che ha pubblicato anche l’elenco completo dei convocati per l’incontro odierno.

Portieri: Zelezny, Svilar

Difensori: Angelino, Saud, Rensch, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Mannini

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Baldanzi, Kone, Darboe, Romano, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, El Shaarawy, Soulé, Cherubini.