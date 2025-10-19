Roma, Gasperini perde le staffe con Dimarco: «Ma che caz… fai!?». Cosa è successo nei minuti finale del match dell’Olimpico con l’Inter

Finale di partita ad alta tensione all’Olimpico, nelle battute decisive del match valido per la settima giornata di Serie A tra Roma e Inter. Protagonista assoluto del nervosismo a bordocampo è stato il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, che ha perso la pazienza durante una doppia sostituzione operata dagli ospiti all’82’. L’ingresso in campo di Barella per Zielinski e di Sucic per Dimarco è avvenuto, secondo il tecnico, con un ritmo volutamente compassato, finalizzato unicamente a perdere secondi preziosi.

È stato in particolare il momento dell’uscita di Federico Dimarco a scatenare l’ira incontenibile di Gasperini. Il terzino della Nazionale ha impiegato qualche istante di troppo per abbandonare il rettangolo di gioco, dirigendosi verso la panchina con eccessiva calma. Una mossa che ha fatto esplodere l’allenatore della Roma.

«Ma che fai? Che caz… fai!» ha urlato Gasperini, rivolgendosi poi platealmente al direttore di gara, Massa. Con ampi cenni ed energia, l’allenatore ha evidenziato il proprio disappunto per la palese perdita di tempo, chiedendo un intervento arbitrale per velocizzare le operazioni. La sua frustrazione era palpabile, dettata dall’impossibilità di riprendere a giocare rapidamente in un momento cruciale della gara, con la sua squadra alla ricerca del risultato.

Dimarco, mentre usciva, ha seguito con la coda dell’occhio le rimostranze e la rabbia di Gasperini ed è apparso visibilmente tentato di rispondere a tono all’allenatore avversario, prima di essere allontanato e invitato a proseguire dritto verso la panchina dai suoi compagni e dallo staff.

Sono stati momenti concitati, che hanno richiesto l’intervento del quarto uomo. Feliciani, infatti, si è prontamente avvicinato all’area tecnica giallorossa e ha cercato di riportare la situazione alla normalità, invitando Gasperini a calmarsi e a moderare i toni. Un finale infuocato, che ha mostrato ancora una volta tutto il disappunto e la carica agonistica del tecnico romanista, furioso per l’atteggiamento degli avversari.