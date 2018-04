Roma-Genoa 2-1: risultato e cronaca in diretta live

Roma-Genoa, 33ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Roma–Genoa, scelte ufficiali: c’è un’ulteriore novità rispetto alle indicazioni emerse alla vigilia in casa Roma, rifiata anche Nainggolan, al suo posto fiducia a Gerson che andrà a completare il pacchetto di centrocampo con Gonalons e Pellegrini. Ballardini rivoluziona il suo Genoa e regala spazio a chi ne ha complessivamente trovato di meno: c’è El Yamiq nella difesa a tre, Rosi e Migliore sulle due corsie laterali, il ballottaggio offensivo tra Galabinov e Lapadula se lo aggiudica il secondo.

Roma-Genoa 2-1: tabellino

MARCATORI: pt 17′ Cengiz Under, st 7′ Zukanovic aut., 16 Lapadula

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Gerson, Gonalons, Pellegrini; Cengiz Under, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Lobont; Luca Pellegrini, Capadossi, Peres, Manolas, Silva; Nainggolan, Strootman, De Rossi; Schick, Antonucci. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa (3-5-2): Perin; El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark (9′ st Medeiros), Migliore (15′ st Rossi); Lapadula, Pandev (18′ st Cofie). A disposizione: Lamanna, Galabinov, Lazovic, Bessa, Pereira, Zima, Omeonga, Veloso, Laxalt. Allenatore: Davide Ballardini

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

NOTE: ammonito Rossettini

Roma-Genoa: diretta live e sintesi

18′ – Nel Genoa Cofie per Pandev

17′ – Conclusione di Under, che non trova lo specchio della porta

16′ – SEGNA IL GENOA! Ancora azione in profondità sull’asse Pandev-Lapadula, la difesa della Roma si lascia trovare impreparata e l’attaccante fa centro battendo agevolmente Alisson in uscita

15′ – Applaudito Rossi al suo ingresso in campo: gli fa spazio Migliore

14′ – Genoa che continua ad affidarsi alla ricerca della profondità, con esiti non sempre negativi

10′ – Dzeko per Kolarov, diagonale a lato

9 – Cambia Ballardini: Medeiros per Hiljemark

7′ – RADDOPPIO ROMA! Autogol di Zukanovic! Sugli sviluppi del corner calciato dal solito Kolarov è il difensore del Genoa a spedire nella sua porta con un goffo colpo di testa al quale non può rispondere Perin

6′ – Numero di Under in dribbling, cerca l’assistenza per Dzeko ma i due non si intendono sui movimenti

3′ – Torre di Pellegrini per Dzeko, anticipato da Perin

2′ – Male Zukanovic in disimpegno, causa corner assolutamente evitabile

1′ – Si riparte: via alla ripresa di Roma-Genoa!

SINTESI PRIMO TEMPO – Frazione di gara che si è accesa a sprazzi: la Roma è riuscita ad incidere con la maggiore qualità dei suoi singoli, torna al gol Cengiz Under contro un Genoa comunque non remissivo.

47′ – Intervallo: Roma-Genoa 1-0!

46′ – Che chance per Hiljemark! Perfetto il cross di Migliore, colpo di testa del centrocampista rossoblu che indisturbato manda alto

45′ – Due minuti di recupero sanciti da Pairetto

41′ – Altra conclusione di El Shaarawy dalla media distanza, stesso esito: palla alta

40′ – Bertolacci per Pandev, ma i due non si comprendono e perdono le dimensioni del campo

38′ – Lapadula chiama i suoi al pressing, ma non viene seguito nelle intenzioni

35′ – Bertolacci in profondità per Rosi, altra uscita – questa volta alta – di Alisson per sventare la minaccia

33′ – Bel cross basso di Hiljemark, Jesus sporca la traiettoria ed agevola l’uscita di Alisson, reattivo nell’anticipare Pandev

32′ – Buona qualità portata in dote alla Roma da Gerson e Pellegrini, le novità di giornata

30′ – Portatori di palla del Genoa in difficoltà sul pressing attuato dagli avversari

25′ – Controllo complesso per Dzeko che poi trova lo spazio per tirare, nulla di fatto

22′ – Gran botta di El Shaarawy: c’è potenza ma non precisione

21′ – Giallorossi già vicini al raddoppio: il diagonale di Florenzi si spegne a lato, l’esterno aveva calciato da ottima posizione

17′ – VANTAGGIO ROMA! Giallorossi avanti con Cengiz Under! Punizione tagliata di Kolarov che trova l’attaccante turco sul secondo palo, sinistro ravvicinato a cui non può opporsi Perin

13′ – Sponda fortuita di Lapadula per Pandev, che perde l’attimo per la conclusione dalla media distanza e vanifica il tutto

12′ – Punizione di Under, palla troppo vicina a Perin

9′ – Sfondamento centrale di El Shaarawy che poi manca il servizio per Pellegrini

8′ – Genoa che prova a passare sulla sinistra con Migliore, tiene Florenzi

5′ – Ritmi molto bassi in avvio di gara, le due squadre non si scoprono

1′ – Fischio d’inizio: via a Roma-Genoa

Roma chiamata a rispondere al sorpasso incassato ieri dall’Inter, vittoriosa nell’impegno casalingo con il Cagliari, per riuscire nel suo intento dovrà avere la meglio di un Genoa che oramai staziona a metà classifica ma che ha dimostrato il suo valore nell’evoluzione della stagione. Occasione imperdibile però per gli uomini di Eusebio Di Francesco, alla ricerca di punti chiave per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Roma-Genoa.

Roma-Genoa: formazioni ufficiali

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Gerson; El Shaarawy, Dzeko, Under. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa (3-5-2): Perin; El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Migliore; Lapadula, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini

Roma-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco torna al suo 4-3-3 base e rilancia El Shaarawy ed Under nel tridente offensivo ai lati di Dzeko, complici gli stop occorsi a Perotti e Defrel. Turno di riposo per uno stremato De Rossi: gioca Gonalons. Ballardini privo di due perni della sua difesa quale Izzo e Spolli: il terzetto sarà composto da Pereira, arretrato sulla linea a tre, Rossettini e Zukanovic. In avanti spazio a Pandev con Galabinov.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Under. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa (3-5-2): Perin; Pereira, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini

Le valutazioni dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida di campionato: «Domani non stravolgerò la formazione, voglio mantenere un identità di squadra. Dzeko è molto importante per noi. Ci sono buone probabilità che sia in campo anche domani. Con la Lazio è stata dura, ma non perché stessimo ancora ripensando al Barcellona. Quella è stata una serata storica ed un momento di grande crescita. Non ci siamo fermati lì. So benissimo che la sfida con il Liverpool ha un tipo di appeal diverso. Tuttavia credo che i nostri tifosi ci sosterranno sia con il Genoa che con la Spal. Sono gare delicate, se sbagli paghi».

Roma-Genoa: i precedenti del match

Sono cinquanta i precedenti disputati da Roma e Genoa all’Olimpico nella massima serie, dominio totale del segno 1, verificatosi in ben trentasette circostanze. Sei i pareggi, sette le vittorie rossoblu. Una curiosità: la Roma si è aggiudicata gli ultimi undici scontri tra le due squadre nello scenario dell’Olimpico. L’ultima volta in cui il Genoa è riuscito a portar via almeno un punto risale al 1994 (risultato 1-1).

Roma-Genoa: l’arbitro del match

Dirige Luca Pairetto, fischietto classe 1984 appartenente alla sezione arbitrale di Nichelino. Un solo precedente stagionale, vittorioso, con la Roma di Di Francesco: quarta giornata, in occasione del 3-0 rifilato al Verona. Un precedente anche con il Genoa, di segno diametralmente opposto: ventiduesimo turno di campionato, liguri sorpresi in casa dall’Udinese di Oddo (0-1).

