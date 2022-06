Roma, Guedes o Berardi in caso di addio di Zaniolo: le ultime

La Roma sta valutando alcune alternative in attacco in caso di partenza di Zaniolo: i nomi di Guedes e Berardi sono quelli più caldi

La Roma potrebbe salutare Zaniolo in caso di una buona offerta. La valutazione resta quella di 50-60 milioni con Juve e Milan che continuano a provarci.

I giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e in caso di saluti con il classe ’99 potrebbero andare su due profili che piacciono a Mourinho. Si tratta di Guedes e Berardi: il primo in uscita dal Valencia, il secondo potrebbe provare una nuova avventura dopo i tanti anni al Sassuolo. Lo riporta Il Messaggero.