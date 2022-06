Roma De Paul, resta lui il primo nome nella lista di Mourinho

Rodrigo De Paul è il sogno per la mediana della Roma di Mourinho: il costo elevato al momento blocca la situazione

La Roma ha un nome per il centrocampo che rappresenterebbe il sogno, ovvero Rodrigo De Paul. Per Mourinho è lui l’uomo giusto per il salto di qualità dei giallorossi, ma al momento non c’è stato nessuno contatto con l’Atletico Madrid.

Prima le cessioni e poi eventualmente si penserà a De Paul. La valutazione è di 40 milioni, al momento alta per le casse della Roma. Lo riporta Il Messaggero.