Roma Senesi, tra futuro e azzurro: il centrale piace a Mou e Mancini

La Roma pensa al difensore per la prossima stagione: piace Senesi che intanto riceve la chiamata da Mancini per l’Italia

Il nome di Senesi, difensore del Feyenoord, sta circolando nell’ultimo giorno per diversi motivi. In primis perché è oggetto del desiderio del mercato: a gennaio ci aveva pensato il Napoli, mentre ora piace a Mourinho per la Roma.

Intanto il difensore riceve la chiamata da Mancini per la Nazionale, in attesa di capire la risposta per il futuro c’è anche l’avance della Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.