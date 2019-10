Roma, il punto sul possibile arrivo di Rodwell e Buchel

Continuano le valutazioni in casa Roma riguardanti Rodwell e Buchel: i due giocatori si stanno allenando a Trigoria

La Roma sta valutando attentamente Jack Rodwell e Marcel Buchel. Uno dei due potrebbe presto diventare un nuovo giocatore giallorosso. Il centrocampo di Fonseca è in piena emergenza visto i lungodegenti Pellegrini, Cristante e Diawara e per questo motivo Petrachi vorrebbe chiudere per almeno uno dei due svincolati.

La società ha bisogno in primis di garanzie tecniche e di tenuta fisica. Serve uno che possa scendere in campo subito. Entrambi i giocatori hanno sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e si stanno allenando a Trigoria in attesa della decisione finale.