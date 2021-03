Roma, in ballo il futuro di Fonseca e 70 milioni: Shakhtar avvisato

La Roma si ritrova ad affrontare una gara importantissima resa più semplice dal 3-0 dell’andata: contro lo Shakhtar mille moviazioni per fare bene

La Roma affronta la gara contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina con relativa tranquillità dopo il 3-0 maturato all’Olimpico nella gara d’andata. Obiettivo quarti di finale per mille motivi.

La Gazzetta dello Sport si focalizza sull’aspetto economico (sono circa 7 i milioni di euro guadagnati in coppa e con la vittoria della stessa potrebbero aumentare di 12, con 50 per la partecipazione alla Champions League). In più si rinforzerebbe la figura di Fonseca inpanchina, ancora non certo della conferma: avanzare in coppa potrebbe valergli la fiducia.