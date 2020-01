Roma: in cosa deve migliorare Pellegrini

Pellegrini deve migliorare molto in fase di finalizzazione. Segna meno di quanto il giocatore della Roma potrebbe

Al netto di molte imperfezioni tattiche, non si può certo dire che la Roma sia stata fortunata contro il Torino. Il solo Pellegrini ha tirato ben 8 volte in porta, senza però trovare la via della rete.

Questo consiste il margine di miglioramento dell’ex Sassuolo. Si tratta di uno dei rifinitori migliori d’Europa, ma che è ancora imperfetto nella finalizzazione. E dire che contro i granata si è spesso smarcato bene, andando al limite dell’area per raccogliere i cross a rimorchio (situazioni difficili da leggere per le difese). Un esempio nella slide sopra. Il gol non è però arrivato