Infortuni Roma, Gasperini in emergenza subito dopo la sosta. Il tecnico è chiamato a trovare delle soluzioni per non perdere la vetta della classifica. I dettagli

Infortuni Roma: emergenza continua per Gasperini. La situazione indisponibili a Trigoria non è sicuramente delle migliori. Le ultime.

Gli infortuni Roma stanno diventando una vera e propria emergenza per Gian Piero Gasperini. La squadra giallorossa, reduce da un buon avvio di stagione, è ora costretta a fare i conti con una lunga lista di indisponibili che rischia di compromettere il rendimento nelle prossime settimane. Gli ultimi a fermarsi sono Artem Dovbyk ed Evan N’Dicka, due pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico di Grugliasco.

Il caso più recente riguarda proprio N’Dicka, costretto a rinunciare alla convocazione con la Costa d’Avorio per una distorsione alla caviglia. Il difensore resterà a Trigoria per sottoporsi a nuovi controlli e decidere, insieme allo staff medico, se unirsi o meno al gruppo nazionale. La situazione non sembra grave, ma l’obiettivo è evitare rischi inutili: con la qualificazione al Mondiale già in tasca, il club preferisce preservare il giocatore. Tuttavia, l’ennesimo stop conferma che l’allarme infortuni Roma resta altissimo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono già 14 gli infortuni stagionali, di cui sette di natura muscolare. Una cifra che preoccupa Gasperini, costretto a continui cambi di formazione e a rinunciare spesso ai suoi titolari. Tra i più sfortunati c’è Ferguson, fermato in tre diverse occasioni da problemi alla caviglia e da un affaticamento muscolare durante il ritiro inglese. Anche il reparto offensivo non se la passa meglio: Bailey e Dybala hanno accusato più di una ricaduta, rendendo difficile per il tecnico trovare equilibrio e continuità in avanti.

Bailey, in particolare, non è mai riuscito a entrare stabilmente nelle rotazioni: da quando è arrivato, ha saltato 10 delle 15 partite giocate tra Serie A ed Europa League. Un’assenza pesante, che si aggiunge a quella di Dovbyk, fermo per un problema muscolare la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni.

A preoccupare ulteriormente è anche la situazione di Angeliño, fuori da oltre un mese per una bronchite asmatica complicata da un infortunio al polpaccio. Il terzino spagnolo ha appena superato la fase più delicata ma non è ancora pronto per tornare in campo.

In questo contesto, gli infortuni della Roma stanno diventando un vero ostacolo per Gasperini, che dovrà inventarsi soluzioni alternative per affrontare la prossima sfida contro la Cremonese. L’obiettivo è recuperare almeno alcuni elementi chiave, ma la priorità resta una sola: mettere fine a un’emergenza che sembra non avere tregua.