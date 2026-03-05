Roma, il rebus Ferguson: stop alla caviglia e rischio operazione. Quando può tornare l’attaccante

Roma in ansia per Evan Ferguson: caviglia ko e valutazioni sull’operazione. Le prospettive per il rientro, le ultime

La Roma continua a fare i conti con un’emergenza offensiva sempre più pesante, affidandosi quasi esclusivamente ai gol di Donyell Malen per restare agganciata alla corsa Champions. Nel frattempo torna inevitabile la domanda che accompagna da settimane l’ambiente giallorosso: che fine ha fatto Evan Ferguson? L’attaccante irlandese è fermo dal 22 gennaio, bloccato da un persistente problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare quasi tutto il 2026 e a un nuovo consulto specialistico a Brighton, dal quale non sono arrivate notizie incoraggianti.

Il fastidio alla caviglia sinistra, lo stesso che già lo aveva tormentato ai tempi del Brighton, non gli permette di allenarsi né di essere a disposizione di Gasperini. Le sue presenze nel nuovo anno si fermano a quattro, con l’ultima apparizione proprio nella sfida di Europa League contro lo Stoccarda. La situazione, inizialmente considerata gestibile, si è complicata al punto da rendere necessario un approfondimento medico più accurato, che ha confermato la persistenza del problema e la difficoltà nel recupero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma sta ora valutando seriamente l’ipotesi di un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il dolore alla caviglia. La decisione è attesa a breve e potrebbe risultare determinante non solo per il finale di stagione, ma anche per il futuro immediato del centravanti irlandese. In un reparto già ridotto all’osso, l’eventuale operazione priverebbe Gasperini di un’alternativa fondamentale, rendendo ancora più complesso il cammino verso l’obiettivo Champions.