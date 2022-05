Roma, per il centrocampo c’è Maxime Lopez: il regista ha stregato Mou

Mou stregato da Maxime Lopez, è lui il regista che vuole portare a Roma in estate: difficile convincere il Sassuolo

La Roma starebbe pensando al centrocampo per la prossima stagione e tra possibili cessioni spunta l’ipotesi Maxime Lopez.

Mourinho è rimasto stregato dalle qualità del regista del Sassuolo, tanto che ora è lui in cima alla lista dei desideri e non Matic, nonostante sia svincolato. C’è da capire le possibili richieste dei neroverdi per il centrocampista, ma la Roma ha trovato il sostituto ideale per il partente Veretout. Lo scrive il Corriere dello Sport.