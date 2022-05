Roma, Mourinho: «Finale a Tirana? I tifosi albanesi così si avvicineranno a noi»

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ad una settimana di distanza dalla finale di Conference League: le dichiarazioni

Josè Mourinho ha parlato nel media day organizzato dalla Roma.

LE PAROLE – «Con o senza Kumbulla gli albanesi devono tifare per noi. Se la Roma vince la Coppa, un albanese vince la Coppa. Questo deve essere sufficiente per far avvicinare alla Roma gli albanesi. Noi giochiamo una finale venerdì’, gli altri sono in vacanza e non c’è equilibrio da questo punto di vista. Sono entusiasta che la finale sia a Tirana, non ci ho mai giocato, ma un campo che ha una capienza ridotta per due club come Roma e Feyenoord è l’unica cosa negativa. Se si giocasse al Bernabeu sarebbe pieno. Sarà bello, più bello se Kumbulla alzasse la coppa».