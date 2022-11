Roma, Karsdorp: «Oggi dobbiamo dare il 120%»

Le parole di Karsdorp prima del derby della capitale: «Ho recuperato molto velocemente e stasera sono qui per aiutare la squadra»

Karsdorp ha parlato nel pre partita di Roma-Lazio. Queste le dichiarazioni del giocatore giallorosso per DAZN:

DICHIARAZIONI – «Stasera bisogna segnare un gol in più della Lazio. Il derby è qualcosa di speciale, normalmente daremmo il 100% ma oggi dobbiamo dare il 120%. A livello fisico non è mai facile tornare dopo un infortunio e un’operazione ma ho recuperato molto velocemente e stasera sono qui per aiutare la squadra».