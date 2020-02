Roma, Kolarov: «Il Bologna ha meritato. Ne usciremo insieme» – VIDEO

Il terzino della Roma Kolarov è intervenuto in zona mista per analizzare la sconfitta rimediata contro il Bologna – VIDEO

La Roma ha incassato una pesante sconfitta tra le mura dell’Olimpico contro il Bologna, la seconda consecutiva in Serie A. Per la formazione giallorossa si tratta di un’altra battuta di arresto nella corsa verso un posto in Champions League.

A metterci la faccia davanti alle telecamere è Aleksandar Kolarov, che in zona mista ha fatto il punto della situazione: «Il Bologna ha meritato. Uniti usciremo da questo momento».