Roma, la prima volta di Pellegrini. L’orgoglio della fascia al braccio

Roma, contro l’Inter Lorenzo Pellegrini capitano per la prima volta. Il centrocampista “approfitta” delle assenze dei designati

La gara di ieri sera, tra Inter e Roma, ha rappresentato qualcosa di particolare per Lorenzo Pellegrini. Il giocatore giallorosso ha infatti indossato per la prima volta la fascia da capitano al braccio. Il tutto si era dedotto già sin dal riscaldamento, momento in cui in maniera piuttosto fiera ha guidato il resto del gruppo all’interno del campo.

Soddisfazione non indifferenze per il nativo della Capitale, che ha “approfittato” delle assenze di Florenzi e Dzeko. La partita, da parte sua, non è stata certo delle più brillanti, ma il ricordo rimarrà indelebile.