Roma, la rinascita di Pastore. Ecco le parole di Fonseca sull’argentino

Roma, sotto la guida di Fonseca Pastore sembra rinato. Il portoghese in conferenza è chiaro: «Per me è una questione solamente fisica»

Javier Pastore è alla sua seconda vita nella Capitale. Il giocatore arrivato dal Psg l’anno scorso non aveva fatto che deludere, fino a qualche settimana fa. Dalla partita contro la Sampdoria in poi Paulo Fonseca, complici gli infortuni, non ha mai rinunciato al Flaco.

Così il portoghese in conferenza sulle prestazioni attuali del fantasista: «La questione di Pastore è chiara: per me è solamente fisica. Sta bene e sta giocando bene, non abbiamo molte soluzioni in questo momento, ma lui sta bene». Contro il Napoli il portoghese sfrutterà il suo stato di forma e con tutta probabilità lo schiererà nuovamente.