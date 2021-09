Roma, la rosa corta è un problema: Mourinho senza ricambi

La sconfitta nel derby con la Lazio ha messo in luce un problema della Roma: la rosa corta e la mancanza di ricambi per Mourinho

La sconfitta nel derby con la Lazio pesa in casa Roma e, al di là delle polemiche arbitrali di Mourinho che il club ha deciso di appoggiare, ha messo in luce in grosso problema della rosa giallorossa: l’assenza di ricambi.

Lo Special One si ritrova tra le mani una rosa corta, non in grado al momento di reggere il calendario così fitto. Fino a questo infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al portiere Rui Patricio, Mourinho è stato costretto a schierare sempre gli stessi 14 calciatori. Con la conseguenza che calciatori come Karsdorp, Abraham, Mancini, Veretout, Ibanez e Cristante appaiano visibilmente stanchi. E la soluzione potrebbe non arrivare fino al mercato di gennaio.