Roma, la società esce dalla Borsa: tutti i dettagli su cosa sta succedendo

La Roma fa la sua uscita dalla Borsa dopo più di 20 anni. Tutti i dettagli sulla situazione che vede coinvolto il club

La Roma dice addio alla Borsa dopo ben 22 anni, come riferito da Milano e Finanza.

E’ andata in porto l’opa lanciata lo scorso 13 giugno, superando il 95% necessario per il successo. Previsto anche un premio fedeltà per gli azionisti che hanno aderito, mentre a breve sarà tempo dello squeeze out, con i Friedkin che potranno acquisire le azioni residue.