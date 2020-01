Roma Lazio: le chiavi tattiche del derby della Capitale

Lazzari può essere la chiave tattica della Lazio contro la Roma. I giallorossi spesso soffrono i cambi campo degli avversari

Sia Roma che Lazio si trovano in un ottimo momento di forma. Fonseca sta introducendo una fase di possesso soprattutto a zona, in cui si fa tanta densità in zona (di solito si vede un 442 senza palla). Il rischio è sempre quello di essere esposti nei cambi di gioco.

Proprio per questo, Lazzari può essere la chiave tattica della Lazio. L’ex Spal ha avuto un grande impatto, grazie a lui i biancocelesti sfruttano meglio l’ampiezza e risalgono molto per vie esterne. La Roma dovrà quindi fare attenzione nel non concedere troppo spazio alla Lazio per il cambio di gioco verso di lui.