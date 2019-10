Roma, l’espulsione di Fazio inguaia Fonseca. I piani del tecnico anti Napoli

Roma, l’espulsione e la squalifica di Fazio ha scombinato le certezze di Fonseca. Col Napoli possibile inserimento dall’inizio di Cetin

Con Fazio accanto a Smalling e il posizionamento di Mancini al fianco di Veretout in mediana, la Roma sembrava aver trovato il proprio assetto ideale. Le ultime uscite, e i conseguenti risultati, non hanno fatto che dare ragione a Paulo Fonseca.

Adesso, però, la situazione per il tecnico può cambiare nuovamente. Questo perché il portoghese dovrà sicuramente rinunciare a Fazio a causa dell’ingiusta espulsione rimediata nella gara con l’Udinese. Mancini, da quella posiziona, è attualmente difficilmente rimovibile e per cui si prepara il giovane turco Cetin per affiancare Smalling, sabato contro il Napoli.