Roma-Liverpool, Monchi ci crede: «Coloriamo la Capitale di giallorosso»

Le parole di Monchi a due giorni da Roma-Liverpool, ecco come rimontare il 5-2 dell’andata di Anfield: servirà una Capitale tutta giallorossa

E’ il giorno dell’antivigilia di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League. Il direttore sportivo Monchi crede nella qualificazione alla finale di Kiev. La Roma deve rimontare il 5-2 dell’andata ad Anfield Road: «Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma. In questo momento in cui si parla di violenza, facciamo capire che il tifoso della Roma non è violento» le parole di Monchi rilasciate nell’intervista odierna con Il Romanista.

Prosegue Monchi, parlando della gara di andata in cui la Roma ha sbandato pesantemente ritrovandosi sotto 5-0 ad un certo punto del match. I due gol finali di Dzeko e Perotti hanno riaperto in piccola parte il discorso qualificazione: «Battere il Liverpool sarà più difficile che battere il Barcellona. Lì non abbiamo meritato di perdere 4-1. Forse meritavamo di perdere di più a Liverpool». C’è tempo e spazio per i sogni di rimonta della Roma (leggi anche: QUANTI GOL DEVE FARE LA ROMA PER PASSARE IN CHAMPIONS?) e il ds ci crede: «Diciamo che in entrambe le partite abbiamo posto le basi per la rimonta. Quando loro hanno avuto la pressione della Roma hanno faticato, dobbiamo prendere quei 10 minuti finali per andare avanti».