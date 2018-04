Quanti gol deve fare la Roma per passare in Champions

Quanti gol deve fare la fare la Roma per passare il turno di Champions League contro il Liverpool dopo il 2-5 dell’andata? Ecco le combinazioni di risultati: i giallorossi passeranno il turno se…

Dopo il 2-5 di Anfield Road la situazione della Roma si è notevolmente complicata (TUTTO SU LIVERPOOL-ROMA 5-2). L’andata della semifinale di Champions League ha considerevolmente ridotto le speranze di qualificazione dei giallorossi, che nella gara dell’Olimpico dovranno compiere una vera e propria impresa. Il 2 maggio ci si appresta a vivere una notte memorabile, al di là del risultato finale. Anche perché i gol messi a segno da Dzeko e Perotti nei minuti finali animano il coraggio della Roma di Di Francesco, letteralmente presa a pallonate nella prima ora di gioco, ma alla fine capace quanto meno di realizzare due reti che potrebbero rivelarsi di vitale importanza in chiave qualificazione. Anche al cospetto dello strepitoso Salah, che nella sfida in Inghilterra ha messo in grandissima difficoltà i suoi ex compagni di squadra. Klopp è vicinissimo all’approdo in finale di Champions League, ma attenzione a dare la Roma per morta. Perché già contro il Barcellona i giallorossi sono stati capaci di mettere a segno tre gol all’Olimpico. Ribaltando il 4-1 del Camp Nou che già suonava come la più dura delle sentenze.

Ad Anfield è stato tutto facile per il Liverpool, che ha tremato solamente in avvio di gara, quando Kolarov con un tiro da fuori area ha bucato le mani di Karius. Che però ha trovato nella traversa un alleato per non subire il gol che avrebbe certamente dato maggior vigore alla Roma. La doppietta di Salah e le perle di Firmino, Manè e Oxlade-Chamberlain hanno poi letteralmente seppellito la squadra di Di Francesco, che con gli ingressi di Schick e Perotti ha comunque cercato di salvare il salvabile. E ci è riuscito: le due reti nel finale di Dzeko e Perotti su rigore tengono il verdetto ancora aperto. C’è ancora spazio per la Roma, che sogna un’altra notte memorabile come quella già vissuta contro il Barcellona.

La Roma passa il turno se… Ecco le combinazioni di risultati