Roma, l’Olimpico adesso è un nemico. Il dato che preoccupa Fonseca

Roma, da fortino a nemico: il rendimento allo Stadio Olimpico è un caso. Fonseca non vince in casa da quasi due mesi

C’era una volta uno Stadio Olimpico che rappresentava un vero e proprio fortino per la Roma. Nelle ultime stagioni questa tendenza è stata ribaltata, con i giallorossi più abili ad agguantare punti in trasferta anziché in casa, nonostante l’apporto sempre enorme del pubblico.

Il motivo è ben difficile da decifrare. La stagione corrente non sta facendo altro che confermare questo trend negativo. Il prossimo appuntamento tra le mura “amiche” è in programma il 23 febbraio. A quel punto saranno passati più di due mesi dall’ultimo successo in casa: era il 15 dicembre con la Spal. In mezzo, tre sconfitte e un solo pari.