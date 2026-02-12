Roma, Malen + Dybala la ricetta vincente contro il Napoli? La mossa a cui sta pensando Gasperini al Maradona. Ultimissime

Roma, Malen e Dybala potrebbero far coppia dal primo minuto nella sfida del Maradona contro il Napoli. Cosa ha in mente Gasperini

Donyell Malen è il nuovo sole attorno a cui ruota l’attacco della Roma, ma per splendere davvero ha bisogno della sua luce riflessa più brillante: Paulo Dybala. Il Corriere della Sera scrive oggi che Gian Piero Gasperini ha sciolto le riserve in vista del cruciale scontro diretto di domenica sera al “Maradona”: per dare un senso alla rincorsa Champions e scardinare la difesa del Napoli, la formula magica prevede il ricongiungimento della coppia di maggior qualità.

L’argentino, dopo aver saltato le ultime tre sfide contro Panathinaikos, Udinese e Cagliari, è tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo. Un recupero fondamentale per il tecnico, che considera la “Joya” l’elemento più offensivo e decisivo tra i suoi esterni, tanto da averlo adattato a centravanti nelle recenti emergenze. La chimica con l’olandese, sbarcato nella Capitale a gennaio, è il vero tesoro da custodire: in soli 145 minuti giocati in tandem sui 319 totali di Malen, i due hanno mostrato un’intesa telepatica.

L’esempio lampante resta il debutto contro il Torino: assist di Dybala per Malen, gol di Dybala a chiudere i conti. Movimenti sincroni, scambi nello stretto e quella capacità di “vedersi” senza guardarsi che sembra naturale, come se giocassero insieme da anni. Una connessione vitale per una Roma che fatica maledettamente a concretizzare, con un bottino magro di sole 29 reti in 24 partite di campionato.

Se Malen (ancora fuori dalla lista UEFA fino agli ottavi di marzo) garantisce freschezza, Dybala porta l’imprevedibilità. Gasp spera di affiancare loro anche Hermoso, alle prese con un ematoma al piede ma in ripresa, e Soulé, gestito con lavoro personalizzato. Oggi si attende anche il rientro in gruppo di Vaz, mentre restano ai box i lungodegenti Dovbyk, Koné, El Shaarawy e Ferguson. A Napoli, però, la Roma si affiderà alla sua nuova “coppia dei sogni” per tentare il blitz.